Governo: Fraccaro, 'per M5s ministero Transizione è centrale' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) - "La decisione degli iscritti al MoVimento 5 Stelle conferma che l'istituzione del ministero per la Transizione Ecologica è centrale per affermare un nuovo modello di sviluppo. Solo con una politica di bilancio basata sulla sostenibilità sarà possibile raggiungere i due grandi obiettivi della nostra epoca: lotta ai cambiamenti climatici e sviluppo economico”. Lo scrive il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro. “La nostra idea di Paese - aggiunge - si basa sulla consapevolezza che la vera manovra economica da attuare è diminuire le emissioni e trasformare il modello produttivo in un sistema circolare, con il minimo impatto possibile. L'Unione Europea, con i 1.850 miliardi previsti dal programma di acquisto di asset pandemico, con la sospensione del Patto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) - "La decisione degli iscritti al MoVimento 5 Stelle conferma che l'istituzione delper laEcologica èper affermare un nuovo modello di sviluppo. Solo con una politica di bilancio basata sulla sostenibilità sarà possibile raggiungere i due grandi obiettivi della nostra epoca: lotta ai cambiamenti climatici e sviluppo economico”. Lo scrive il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo. “La nostra idea di Paese - aggiunge - si basa sulla consapevolezza che la vera manovra economica da attuare è diminuire le emissioni e trasformare il modello produttivo in un sistema circolare, con il minimo impatto possibile. L'Unione Europea, con i 1.850 miliardi previsti dal programma di acquisto di asset pandemico, con la sospensione del Patto ...

