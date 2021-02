Governo Draghi, voto su Rousseau: risultati attesi per le 19 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il risultato del voto online d i 'oltre 100 mila iscritti' sulla piattaforma Rousseau per il Governo Draghi - atteso per le 19 - pesa non solo sulla vita del M5s (a rischio spaccatura, con Alessandro ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il risultato delonline d i 'oltre 100 mila iscritti' sulla piattaformaper il- atteso per le 19 - pesa non solo sulla vita del M5s (a rischio spaccatura, con Alessandro ...

borghi_claudio : Grande Landini, sono sicuro che lo ius soli sia la prima cosa che hanno in mente i lavoratori Governo, Landini (C… - ricpuglisi : Ho un dubbio: per quale buffa ragione il @Mov5Stelle deve necessariamente far parte della maggioranza parlamentare… - fattoquotidiano : Governo, Landini (Cgil): “A Draghi abbiamo indicato tema dello ius soli. Se si vuole coesione sociale, chi nasce qu… - ComandanteLupo : Dopo tutti i miracoli di questa settimana Draghi ha poi parlato di programmi e formato un governo? - Il_Bauscia : RT @lorepregliasco: Chi conosce i nomi dei ministri del nuovo governo? Draghi, Mattarella e i ministri scelti. -