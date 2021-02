Governo Draghi, voto M5S su Rousseau: il risultato ufficiale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Alfie Borromeo Si è conclusa la votazione sulla piattaforma Rousseau riguardante il sostegno del Movimento 5 Stelle al nascente Governo Draghi. Questo il quesito a cui i votanti hanno dato risposta: “Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un Governo tecnico-politico che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?”. Governo Draghi, voto M5S su Rousseau: il risultato Con 44177 votì, il sì ha prevalso nella votazione su Rousseau per decidere se il M5S debba sostenere il Governo di Mario Draghi, di questi il 59,3% si ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 11 febbraio 2021) Alfie Borromeo Si è conclusa la votazione sulla piattaformariguardante il sostegno del Movimento 5 Stelle al nascente. Questo il quesito a cui i votanti hanno dato risposta: “Sei d’accordo che il MoVimento sostenga untecnico-politico che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario?”.M5S su: ilCon 44177 votì, il sì ha prevalso nella votazione super decidere se il M5S debba sostenere ildi Mario, di questi il 59,3% si ...

