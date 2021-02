Governo Draghi, Toninelli: “Su Rousseau votato No, non mi siedo al tavolo con certi personaggi” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Per porre un limite agli attacchi vergognosi contro esponenti del M5S ci sono solo due strade: ci si piega o si continua a lottare. Ma solo nel secondo caso si potrà dare all’Italia un’informazione libera da partiti e lobby. Per questo oggi su Rousseau ho votato No. Per evitare di sedersi al tavolo con certi personaggi che sono tra i motivi per cui è nato il Movimento 5 Stelle”, scrive su Facebook il senatore M5S Danilo Toninelli, che in un post scriptum aggiunge: “Ricordo che il quotidiano ‘Il Giornale’, che mi dedica la prima pagina di oggi 11 febbraio, è di proprietà della famiglia Berlusconi. Di cui fa parte quel Silvio Berlusconi che potrebbe diventare nostro futuro alleato di Governo se prevalesse il Sì nel voto su Rousseau”. L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Per porre un limite agli attacchi vergognosi contro esponenti del M5S ci sono solo due strade: ci si piega o si continua a lottare. Ma solo nel secondo caso si potrà dare all’Italia un’informazione libera da partiti e lobby. Per questo oggi suhoNo. Per evitare di sedersi alconche sono tra i motivi per cui è nato il Movimento 5 Stelle”, scrive su Facebook il senatore M5S Danilo, che in un post scriptum aggiunge: “Ricordo che il quotidiano ‘Il Giornale’, che mi dedica la prima pagina di oggi 11 febbraio, è di proprietà della famiglia Berlusconi. Di cui fa parte quel Silvio Berlusconi che potrebbe diventare nostro futuro alleato dise prevalesse il Sì nel voto su”. L'articolo ...

