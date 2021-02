Governo Draghi, sui ministri sentito solo il Colle: metà donne, leader politici fuori. Ipotesi Giovannini (Transizione ecologica), Belloni (Esteri) e Ruffini (Economia) (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mario Draghi è ovviamente soddisfatto del sì di gran parte del popolo grillino al Governo in costruzione. Ora il perimetro della maggioranza è chiaro e definito. Ma chi ci ha... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 11 febbraio 2021) Marioè ovviamente soddisfatto del sì di gran parte del popolo grillino alin costruzione. Ora il perimetro della maggioranza è chiaro e definito. Ma chi ci ha...

borghi_claudio : Grande Landini, sono sicuro che lo ius soli sia la prima cosa che hanno in mente i lavoratori Governo, Landini (C… - ricpuglisi : Ho un dubbio: per quale buffa ragione il @Mov5Stelle deve necessariamente far parte della maggioranza parlamentare… - Adnkronos : #GovernoDraghi, @DaniloToninelli: 'Su #Rousseau votato No, non mi siedo al tavolo con certi personaggi' - the_fourty : RT @MarcoSanavia1: E non c’è niente da fare. Le forze marxiste- leniniste cercano lo scontro rivoluzionario. In un momento come questo, pro… - damianatua : RT @laperlaneranera: Chiuso il voto di Rousseau sul governo 74.537 votanti; il 59,3% per il Sì - Politica - ANSA 'Si vota NO per ottenere… -