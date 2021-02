Governo Draghi, ore cruciali: M5S al voto su Rousseau. Covid, spostamenti tra regioni: oggi si decide (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gli iscritti al Movimento Cinque Stelle votano oggi 11 febbraio su Rousseau, la piattaforma online dei pentastellati. In gioco c’è il sì al Governo Draghi, un tema che sta creando lacerazioni fra i militanti. Sul fronte della lotta al Covid è attesa in giornata la decisione sulla proroga o meno del blocco agli spostamenti fra le regioni, in scadenza lunedì 15 febbraio. Grillo spinge per il “Sì” “Sei d’accordo che il Movimento sostenga un Governo tecnico-politico che preveda un superministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal Movimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?”. Così recita il quesito sulla piattaforma Rousseau per gli ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gli iscritti al Movimento Cinque Stelle votano11 febbraio su, la piattaforma online dei pentastellati. In gioco c’è il sì al, un tema che sta creando lacerazioni fra i militanti. Sul fronte della lotta alè attesa in giornata la decisione sulla proroga o meno del blocco aglifra le, in scadenza lunedì 15 febbraio. Grillo spinge per il “Sì” “Sei d’accordo che il Movimento sostenga untecnico-politico che preveda un superministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal Movimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario?”. Così recita il quesito sulla piattaformaper gli ...

