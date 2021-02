Governo Draghi, oggi il voto M5S su Rousseau (Di giovedì 11 febbraio 2021) Iscritti M5S chiamati oggi alla scelta sull’appoggio al Governo Draghi. A partire dalle 10, e fino alle 18, si terranno infatti le votazioni sulla piattaforma Rousseau per decidere se i Cinquestelle in Parlamento dovranno sostenere o meno l’esecutivo nascente dopo la crisi del Governo Conte bis. “Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un Governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?”, questo il quesito sottoposto alla base M5S che inciderà inevitabilmente sulle sorti dei pentastellati. Ad annunciare data e ora della votazione era stato ieri sera il capo politico Vito Crimi, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Iscritti M5S chiamatialla scelta sull’appo al. A partire dalle 10, e fino alle 18, si terranno infatti le votazioni sulla piattaformaper decidere se i Cinquestelle in Parlamento dovranno sostenere o meno l’esecutivo nascente dopo la crisi delConte bis. “Sei d’accordo che il MoVimento sostenga untecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario?”, questo il quesito sottoposto alla base M5S che inciderà inevitabilmente sulle sorti dei pentastellati. Ad annunciare data e ora della votazione era stato ieri sera il capo politico Vito Crimi, ...

