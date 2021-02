Governo Draghi, oggi il voto degli iscritti M5s su Rousseau - Di Maio e Conte per il Sì (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gli iscritti al M5s votano oggi su Rousseau l'appoggio al Governo Draghi: 'Sei d'accordo che il Movimento sostenga un Governo tecnico - politico che preveda un superministero della Transizione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 11 febbraio 2021) Glial M5s votanosul'appo al: 'Sei d'accordo che il Movimento sostenga untecnico - politico che preveda un superministero della Transizione ...

borghi_claudio : Grande Landini, sono sicuro che lo ius soli sia la prima cosa che hanno in mente i lavoratori Governo, Landini (C… - ricpuglisi : Ho un dubbio: per quale buffa ragione il @Mov5Stelle deve necessariamente far parte della maggioranza parlamentare… - fattoquotidiano : Governo, Landini (Cgil): “A Draghi abbiamo indicato tema dello ius soli. Se si vuole coesione sociale, chi nasce qu… - Peppe91176 : Giorgetti: la @LegaSalvini nel governo Draghi per rispondere alla chiamata di Mattarella. - ivantulipano : RT @GiorgiaMeloni: Un giorno i grillini ci spiegheranno perché il “Ministero per la #transizioneecologica” che loro non hanno reputato di d… -