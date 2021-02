Governo Draghi, Marco Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Il sostegno di Beppe Grillo? Questa resa incondizionata mi lascia perplesso e molto triste” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Perché Beppe Grillo sostiene il Governo Draghi? Da un combattente come lui mi aspettavo che vendesse un po’ più cara la pelle. Invece Questa resa incondizionata mi ha lasciato un po’ perplesso e anche molto triste”. Così Marco Travaglio, nel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove, a proposito dell’appoggio convinto che il fondatore del M5S sta dando per la formazione dell’esecutivo dell’ex presidente della Bce. “Io non credo che si debba giudicare il Governo Draghi dal suo presidente del Consiglio, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Perchésostiene il? Da un combattente come lui mi aspettavo che vendesse un po’ più cara la pelle. Invecemi hato un po’e anche”. Così, nel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su, a proposito dell’appoggio convinto che il fondatore del M5S sta dando per la formazione dell’esecutivo dell’ex presidente della Bce. “Io non credo che si debba giudicare ildal suo presidente del Consiglio, ...

