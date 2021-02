Governo Draghi, il voto su Rousseau: risultati finali in diretta (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sostegno del Movimento 5 Stelle al Governo Draghi, il voto su Rousseau si è chiuso alle 18: ecco i risultati finali. (VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images)I militanti e attivisti del Movimento 5 Stelle erano oggi chiamati al voto per scegliere se i propri rappresentanti al Governo debbano oppure no sostenere il Governo guidato da Mario Draghi. Per il Sì si erano schierati Beppe Grillo, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, contrario tra gli altri l’ex ministro Danilo Toninelli. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Governo Draghi, il Movimento 5 Stelle: “Decidono iscritti a Rousseau” Questo il quesito che veniva posto ai militanti del Movimento 5 Stelle: ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sostegno del Movimento 5 Stelle al, ilsusi è chiuso alle 18: ecco i. (VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images)I militanti e attivisti del Movimento 5 Stelle erano oggi chiamati alper scegliere se i propri rappresentanti aldebbano oppure no sostenere ilguidato da Mario. Per il Sì si erano schierati Beppe Grillo, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, contrario tra gli altri l’ex ministro Danilo Toninelli. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>, il Movimento 5 Stelle: “Decidono iscritti a” Questo il quesito che veniva posto ai militanti del Movimento 5 Stelle: ...

borghi_claudio : Grande Landini, sono sicuro che lo ius soli sia la prima cosa che hanno in mente i lavoratori Governo, Landini (C… - ricpuglisi : Ho un dubbio: per quale buffa ragione il @Mov5Stelle deve necessariamente far parte della maggioranza parlamentare… - fattoquotidiano : Governo, Landini (Cgil): “A Draghi abbiamo indicato tema dello ius soli. Se si vuole coesione sociale, chi nasce qu… - WFPerrone : #governo Draghi Con la vittoria del Si, il M5S sarà dentro del governo Draghi! Credo sia un buon risultato, ora per… - 424BasilStreet : RT @BrahimMaarad: Il #M5s dice sì al governo #Draghi su Rousseau con il 59,3% -