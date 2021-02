Governo Draghi: il risultato del voto degli iscritti M5S su Rousseau (Di giovedì 11 febbraio 2021) È atteso per le 19 il risultato del voto sulla piattaforma Rousseau da parte degli iscritti M5S. Le votazioni si concludono alle 18 di giovedì 11 febbraio, giorno in cui è stata organizzata la consultazione, che inizialmente si sarebbe dovuta tenere ieri. La votazione, infatti, era inizialmente prevista per la giornata di mercoledì 10 febbraio, ma le divisioni interne al Movimento e la paura che il no al Governo Draghi potesse prevalere avevano convinto i vertici a rinviare temporaneamente la consultazione. La svolta è arrivata nella serata di mercoledì quando la presidente di Wwf Italia, Donatella Bianchi, ha annunciato, in seguito alle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi, che ieri ha incontrato associazioni e organizzazioni, ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 febbraio 2021) È atteso per le 19 ildelsulla piattaformada parteM5S. Le votazioni si concludono alle 18 di giovedì 11 febbraio, giorno in cui è stata organizzata la consultazione, che inizialmente si sarebbe dovuta tenere ieri. La votazione, infatti, era inizialmente prevista per la giornata di mercoledì 10 febbraio, ma le divisioni interne al Movimento e la paura che il no alpotesse prevalere avevano convinto i vertici a rinviare temporaneamente la consultazione. La svolta è arrivata nella serata di mercoledì quando la presidente di Wwf Italia, Donatella Bianchi, ha annunciato, in seguito alle consultazioni con il premier incaricato Mario, che ieri ha incontrato associazioni e organizzazioni, ...

