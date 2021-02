Governo Draghi, Grillo: “Ecco gli obiettivi M5S” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Per aspera ad astra”. Questo il titolo del post pubblicato da Beppe Grillo sul suo Blog, mentre sulla piattaforma Rousseau è in corso il voto degli iscritti M5S sul Governo Draghi. Una lista di “azioni da mettere in atto secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu”, scrive il garante pentastellato indicando gli obiettivi del M5S. Tra questi: riforma Rai ed editoria; acqua pubblica, con “nazionalizzazione delle fonti (art. 43 Cost.) e delle gestioni idriche”; salario minimo; reddito universale; patrimoniale grandi ricchezze; legge sul conflitto di interessi. ( E ancora: salute circolare, “passare da un modello che cura i malati a quello che mantiene i cittadini in salute”; “piano d’azione scuola 2.0, verso la scuola del futuro”; “pubblicizzazione delle autostrade e riforma dei regimi di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Per aspera ad astra”. Questo il titolo del post pubblicato da Beppesul suo Blog, mentre sulla piattaforma Rousseau è in corso il voto degli iscritti M5S sul. Una lista di “azioni da mettere in atto secondo glidi sviluppo sostenibile dell’Onu”, scrive il garante pentastellato indicando glidel M5S. Tra questi: riforma Rai ed editoria; acqua pubblica, con “nazionalizzazione delle fonti (art. 43 Cost.) e delle gestioni idriche”; salario minimo; reddito universale; patrimoniale grandi ricchezze; legge sul conflitto di interessi. ( E ancora: salute circolare, “passare da un modello che cura i malati a quello che mantiene i cittadini in salute”; “piano d’azione scuola 2.0, verso la scuola del futuro”; “pubblicizzazione delle autostrade e riforma dei regimi di ...

