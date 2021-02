Governo Draghi, Conte: «Quadro maggioranza molto esteso, può risentirne la coesione» (Di giovedì 11 febbraio 2021) C'è attesa per il nuovo Governo presieduto da Mario Draghi. Un passo dopo l'altro, l'ex presidente della Bce, pare ormai destinato a diventare colui il quale proverà a traghettare l'Italia verso la rinascita sanitaria, sociale ed economica. Ci avrebbe provato anche Giuseppe Conte che, però, dovrà lasciargli il testimone in quella che è la celebre “cerimonia della campanella”. Un atto simbolico attraverso il quale, dopo il giuramento del Governo entrante, il nuovo premier si insedia a Palazzo Chigi e quello uscente lascia l'edificio istituzionale. Ministri Draghi, l'ipotesi Conte potrebbe esserci Mario Draghi e Giuseppe Conte si incroceranno sicuramente in quella circostanza. Resta da capire se troveranno seguito le ipotesi che vorrebbero il ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 11 febbraio 2021) C'è attesa per il nuovopresieduto da Mario. Un passo dopo l'altro, l'ex presidente della Bce, pare ormai destinato a diventare colui il quale proverà a traghettare l'Italia verso la rinascita sanitaria, sociale ed economica. Ci avrebbe provato anche Giuseppeche, però, dovrà lasciargli il testimone in quella che è la celebre “cerimonia della campanella”. Un atto simbolico attraverso il quale, dopo il giuramento delentrante, il nuovo premier si insedia a Palazzo Chigi e quello uscente lascia l'edificio istituzionale. Ministri, l'ipotesipotrebbe esserci Marioe Giuseppesi incroceranno sicuramente in quella circostanza. Resta da capire se troveranno seguito le ipotesi che vorrebbero il ...

borghi_claudio : Grande Landini, sono sicuro che lo ius soli sia la prima cosa che hanno in mente i lavoratori Governo, Landini (C… - ricpuglisi : Ho un dubbio: per quale buffa ragione il @Mov5Stelle deve necessariamente far parte della maggioranza parlamentare… - fattoquotidiano : Governo, Landini (Cgil): “A Draghi abbiamo indicato tema dello ius soli. Se si vuole coesione sociale, chi nasce qu… - marxkarl2020 : #Conte ha lasciato lo #spread ai minimi, oggi è 95. Il governo Conte, dai giorni acuti di marzo 2020 di pandemia é… - realIlPontefice : RT @Ilconservator: Draghi: “Il mio governo sarà atlantista, europeista e ambientalista . . .” -