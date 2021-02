Governo Draghi: Cinquestelle al televoto su Rousseau dopo via libera a Ministero “green” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Entro stasera si conoscerà il verdetto degli iscritti alla piattaforma Rousseau sulla partecipazione del Movimento 5 Stelle al Governo Draghi. La conferma che nel prossimo Governo ci sarà spazio per un ministro della Transizione Ecologica ha infatti sbloccato le votazioni dopo che in un primo momento erano state rimandate. “Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un Governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?”. È la domanda a cui dovranno rispondere i quasi 120mila iscritti al M5S che hanno diritto al voto. DI MAIO: “IO VOTO SI” – Un appello al sì è immediatamente arrivato ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021) Entro stasera si conoscerà il verdetto degli iscritti alla piattaformasulla partecipazione del Movimento 5 Stelle al. La conferma che nel prossimoci sarà spazio per un ministro della Transizione Ecologica ha infatti sbloccato le votazioniche in un primo momento erano state rimandate. “Sei d’accordo che il MoVimento sostenga untecnico-politico: che preveda un super-della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario?”. È la domanda a cui dovranno rispondere i quasi 120mila iscritti al M5S che hanno diritto al voto. DI MAIO: “IO VOTO SI” – Un appello al sì è immediatamente arrivato ...

