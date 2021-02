Governo Draghi, chiusa la votazione su Rosseau: l’esito del voto del M5S (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ultime ore o al massimo giorni prima che il destino del prossimo Governo Draghi sia compiuto. Che l’ex presidente della Bce scioglierà la riserva in modo positivo non dovrebbe essere in dubbio: al momento il suo esecutivo potrebbe contare su una larga maggioranza parlamentare, sia che il M5S dia l’appoggio oppure no. Alle 18 di mercoledì 10 si è chiusa la votazione sulla piattaforma Rosseau ed è stato rivelato l’esito del voto su un quesito definito però “manipolatorio”. Il quesito del M5S su Mario Draghi La democrazia dal basso del Movimento è tornata in azione: nel momento del bisogno, i pentastellati si sono rivolti alla base per decidere cosa fare, se schierarsi con la larghissima maggioranza di Draghi – che conta PD, Lega, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ultime ore o al massimo giorni prima che il destino del prossimosia compiuto. Che l’ex presidente della Bce scioglierà la riserva in modo positivo non dovrebbe essere in dubbio: al momento il suo esecutivo potrebbe contare su una larga maggioranza parlamentare, sia che il M5S dia l’appoggio oppure no. Alle 18 di mercoledì 10 si èlasulla piattaformaed è stato rivelatodelsu un quesito definito però “manipolatorio”. Il quesito del M5S su MarioLa democrazia dal basso del Movimento è tornata in azione: nel momento del bisogno, i pentastellati si sono rivolti alla base per decidere cosa fare, se schierarsi con la larghissima maggioranza di– che conta PD, Lega, ...

borghi_claudio : Grande Landini, sono sicuro che lo ius soli sia la prima cosa che hanno in mente i lavoratori Governo, Landini (C… - ricpuglisi : Ho un dubbio: per quale buffa ragione il @Mov5Stelle deve necessariamente far parte della maggioranza parlamentare… - fattoquotidiano : Governo, Landini (Cgil): “A Draghi abbiamo indicato tema dello ius soli. Se si vuole coesione sociale, chi nasce qu… - Lella562 : RT @ChristianPaone4: @susannalegrenzi @lageloni Draghi può fare il governo senza aspettare nessun clic. Questa disperazione nn l ho vista q… - MariaAversano1 : RT @LUIGIVACCARO5: Votazione su Rousseau su Governo Draghi – I risultati -