Governo Draghi, bufera sul quesito «farsa» del M5S sulla Piattaforma Rousseau: e il web si scatena con l'ironia (FOTO) (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Governo Draghi sarà sostenuto dal Movimento 5 Stelle? Lo scopriremo nelle prossime ora quando scadrà la votazione online lanciata sulla Piattaforma Rousseau. Gli iscritti (188204 ma sono 119549 sono abilitati a votare) sono chiamati infatti ad esprimere il loro parere sul nascente esecutivo: ma il quesito, per come è stato formulato, ha subito scatenato la bufera. bufera sul quesito sulla Piattaforma Piattaforma Rousseau: «Così è una farsa» La prima reazione – dopo lo "shock" dei più come direbbe 'l'anglofono' Matteo Renzi – è stata quella dell'incredulità a cui è subito seguito il timore che si trattasse di una fake news. Ma ...

