Governo Draghi, Azzolina: “Voterò sì, ancora protagonisti nelle scelte” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Voterò sì. Sì all’idea di provare ad essere ancora protagonisti nelle scelte e nella vita politica di questo Paese. La prima forza parlamentare non può non ambire ad avere una sua centralità, anche nell’azione del prossimo Governo. Credo che sia giusto esserci. Perché, semplicemente, è al Governo che si fanno le cose”. Così su fb la ministra dell’Istruzione uscente Lucia Azzolina, M5S. “È stando al Governo che puoi introdurre il Reddito di Cittadinanza, una conquista che andrà tutelata e sostenuta nel tempo. È stando al Governo – prosegue – che puoi decidere di investire 10 miliardi sulla scuola, interrompendo finalmente la stagione dei tagli”. “Il passaggio su Rousseau rappresenta l’impegno a dialogare con chi ci ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 febbraio 2021) “sì. Sì all’idea di provare ad esseree nella vita politica di questo Paese. La prima forza parlamentare non può non ambire ad avere una sua centralità, anche nell’azione del prossimo. Credo che sia giusto esserci. Perché, semplicemente, è alche si fanno le cose”. Così su fb la ministra dell’Istruzione uscente Lucia, M5S. “È stando alche puoi introdurre il Reddito di Cittadinanza, una conquista che andrà tutelata e sostenuta nel tempo. È stando al– prosegue – che puoi decidere di investire 10 miliardi sulla scuola, interrompendo finalmente la stagione dei tagli”. “Il passaggio su Rousseau rappresenta l’impegno a dialogare con chi ci ha ...

