Governo Draghi | Alessandro Di Battista lascia il MoVimento 5 Stelle

Alessandro Di Battista ha lasciato il MoVimento 5 Stelle, l'annuncio è arrivato dopo i risultati della votazione sulla piattaforma Rousseau in merito al Governo Draghi. Di Battista si è pronunciato un un video pubblicato sul suo profilo Facebook dal titolo "A riveder le Stelle". Il voto a favore del Governo Draghi era al 59,3%, "Il Governo Draghi a breve partirà" ha detto l'ex 5 Stelle. Alessandro Di Battista lascia il MoVimento 5 Stelle Alessandro Di Battista lo aveva già preannunciato e ora l'ha fatto ufficialmente, ha ...

