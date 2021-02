Governo | Di Maio | ' nostri iscritti hanno dimostrato maturità e lealtà a istituzioni'

fanpage : Voto #Rousseau, Luigi Di Maio: 'I nostri iscritti hanno dimostrato grande maturità' - petergomezblog : Governo Draghi, la diretta – Conte: Conte: ‘Io ostacolo a Draghi? I sabotatori sono altrove. Auspico un governo po… - Adnkronos : #GovernoDraghi, @luigidimaio: 'Voto sì per difendere ciò che abbiamo costruito' - dopiot : RT @ANNAQuercia: Risultati voto M5s su Rousseau, ha vinto il Sì all’ingresso nel governo Draghi: 59,3% a favore. Di Maio: “Scelto il coragg… - genovesergio76 : RT @Libero_official: #Rousseau, vince il 'sì' a #MarioDraghi: il #M5s entra nel governo. Vincono Grillo e Di Maio, sconfitti Di Battista e… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Maio

Di: grande prova di maturità approfondimentoDraghi: i possibili ministri della sua squadra 'Oggi i nostri iscritti hanno dimostrato ancora una volta grande maturità, lealtà verso le ......stati 74.537 i votanti M5s sulla piattaforma Rousseau che hanno espresso il loro voto sul... Da Giuseppe Conte a Luigi Di, da Roberto Fico a Lucia Azzolina, oggi si sono rincorsi i via ...Roma, 11 feb. (Adnkronos) – “La responsabilità è il prezzo della grandezza”. Inizia così il post con il quale su Facebook Luigi Di Maio commenta l’esito della votazione sulla piattaforma Rousseau.Io mi fido di Giuseppe Conte, perché non era scontato che dicesse di votare sì su Rousseau per la formazione del nuovo governo. È stato un gesto di grande responsabilità”, ha dichiarato Di Maio. “Io ...