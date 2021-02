Governo: Delrio, 'Pd unito per bene paese' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Di fronte a una situazione senza precedenti, serve un Pd unito. Saremo con Draghi con le nostre idee e la nostra forza. Per il bene del paese, per vincere la pandemia, per rilanciare occupazione e economia". Lo ha scritto su Twitter Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera dei deputati, al termine della direzione del partito. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Di fronte a una situazione senza precedenti, serve un Pd. Saremo con Draghi con le nostre idee e la nostra forza. Per ildel, per vincere la pandemia, per rilanciare occupazione e economia". Lo ha scritto su Twitter Graziano, capogruppo del Pd alla Camera dei deputati, al termine della direzione del partito.

graziano_delrio : Non è solo una misura contro la povertà, non è solo per aiutare le donne: l’Assegno unico per i figli è il modo per… - lorepregliasco : Nel giro di un'ora dal Pd (Delrio, 'questo non è un governo politico') e da Fi (Tajani, 'non implica la nascita di… - graziano_delrio : Le forze politiche devono mettere al centro il bene comune. Come fu nel dopoguerra. Ognuno risponderà per sè ma il… - TV7Benevento : Governo: Delrio, 'Pd unito per bene paese'... - Elecypr : @graziano_delrio @pdnetwork Quali idee? Le stesse che sono stare schiacciate dai 5s nel governo Conte ? -