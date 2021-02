(Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - “Oraun incomprensibile, possiamo occuparci delle priorità degli italiani per fronteggiare la pandemia". Lo scrive sulla sua pagina Facebook Giuseppe, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle.

g_brescia : Un grande Presidente. Avrebbe dovuto continuare a guidare il Governo fino alla fine di questa legislatura per raggi… - g_brescia : Con la sua visione #Beppe ha fondato un progetto politico rivoluzionario e l’eventuale nuovo governo dovrà avere la… - TV7Benevento : Governo: Brescia (M5S), 'torniamo a lavorare, sbloccato stallo politico'... - alessandro5161 : #Conte preoccupato, il resto del mondo sereno , le borse migliorano, lo spread scende, le parti sociali plaudono, e… - Paolo_Brescia_ : RT @CislNazionale: Come Cisl abbiamo espresso a #MarioDraghi tutta la nostra disponibilità, attraverso un rapporto concertativo, a dare un… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Brescia

Giornale di Brescia

... 3 La predisposizione di documenti da presentare all' attenzione dele dei Ministeri ... Angela Tincani - ASST Spedali Civili e Università degli Studi di...da qui a una settimana al massimo cambierà la maggioranza con l'entrata di Mario Draghi al. E dunque anche gli equilibri parlamentari. Saranno dunque i due presidenti di commissione,...Roma, 11 feb. (Adnkronos) – “Ora torniamo a lavorare. Sbloccato un incomprensibile stallo politico, possiamo occuparci delle priorità degli italiani per fronteggiare la pandemia”. Lo scrive sulla sua ...ROMA (ITALPRESS) – Via libera dagli iscritti del MoVimento 5 Stelle al sostegno al Governo Draghi. Sulla piattaforma Rousseau hanno espresso la propria preferenza 74.537 iscritti su una basedi 119.544 ...