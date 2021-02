Google Foto più ricco che mai: ecco nuove funzioni avanzate per l’editor di foto e video (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sapevamo che prima o poi sarebbero arrivate ed eccole qui, finalmente: Google annuncia oggi l'aggiunta di nuove funzionalità per l'editor di Google foto, alcune delle quali finora erano esclusiva dei suoi smartphone Pixel. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sapevamo che prima o poi sarebbero arrivate edle qui, finalmente:annuncia oggi l'aggiunta difunzionalità per l'editor di, alcune delle quali finora erano esclusiva dei suoi smartphone Pixel. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Google Foto più ricco che mai: ecco nuove funzioni avanzate per l’editor di foto e video - JonnyFenomeno : Oggi per una cosa di lavoro dovevo trovare un'immagine di un capriolo e cercando su google tutte foto di questi pov… - JohSogos : RT @Kobeesque: Ho scritto 'hair dryer pussy' su google immagini in cerca di questa foto e mi ha trovato immagini alquanto scioccanti 0/10 w… - Kobeesque : Ho scritto 'hair dryer pussy' su google immagini in cerca di questa foto e mi ha trovato immagini alquanto scioccan… - unpadovano : HDblog: la nuova funzione di Google Foto 'vi farà rimpiangere i tempi in cui ancora si poteva scorrazzare sui prati… -