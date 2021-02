Gli arbitri per la ventiduesima giornata (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’ Aia ha reso noto gli arbitri per la ventiduesima settimana giornata di Serie A che dirigeranno le gare dal 12 febbraio al 15 febbraio 2021. Quali sono ? BOLOGNA-BENEVENTO Ghersini Imperiale-Scarpa Iv: Sozza Var: Orsato Avar: Meli CAGLIARI-ATALANTA Piccinini Liberti-Galetto Iv: Fourneau Var: Nasca Avar: Di Vuolo CROTONE- SASSUOLO Pezzuto Del Giovane-Saccenti Iv: Robilotta Var: Di Bello Avar: Longo H. VERONA-PARMA Massimi Cecconi-Marchi Iv: Abbattista Var: Massa Avar: Passeri INTER-LAZIO Fabbri Alassio-Valeriani Iv: Aureliano Var: Irrati Avar: Ranghetti NAPOLI-JUVENTUS Doveri Giallatini-Preti Iv: Calvarese Var: Valeri Avar: Bindoni ROMA-UDINESE Giacomelli Tegoni-Schirru Iv: Manganiello Var: Banti Avar: De ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’ Aia ha reso noto gliper lasettimanadi Serie A che dirigeranno le gare dal 12 febbraio al 15 febbraio 2021. Quali sono ? BOLOGNA-BENEVENTO Ghersini Imperiale-Scarpa Iv: Sozza Var: Orsato Avar: Meli CAGLIARI-ATALANTA Piccinini Liberti-Galetto Iv: Fourneau Var: Nasca Avar: Di Vuolo CROTONE- SASSUOLO Pezzuto Del Giovane-Saccenti Iv: Robilotta Var: Di Bello Avar: Longo H. VERONA-PARMA Massimi Cecconi-Marchi Iv: Abbattista Var: Massa Avar: Passeri INTER-LAZIO Fabbri Alassio-Valeriani Iv: Aureliano Var: Irrati Avar: Ranghetti NAPOLI-JUVENTUS Doveri Giallatini-Preti Iv: Calvarese Var: Valeri Avar: Bindoni ROMA-UDINESE Giacomelli Tegoni-Schirru Iv: Manganiello Var: Banti Avar: De ...

