Giulia Valentina, ex di Fedez e fan degli innamorati: Che fine ha fatto (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ogni giorno riceviamo notizie riguardanti Fedez e la sua famiglia. Ma che fine ha fatto la sua ex, Giulia Valentina? Scopriamolo insieme Fedez (Getty)Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, è un cantante rap italiano. Da ragazzo ha frequentato il liceo artistico, ma ha abbandonato i suoi studi al quarto anno per dedicarsi alla musica. Nel 2010 ha pubblicato il suo primo mixtape, collaborando con Emis Killa, G. Soave e Maxi B. L’anno seguente è uscito invece il suo album intitolato “Penisola che non c’è”. Il secondo è arrivato nel 2011 e si chiama “Il mio primo disco da venduto”, prodotto dall’etichetta di Gué Pequeno. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi artisti del calibro di Marracash, J Ax, Jake La Furia, Gemitaiz, Max Pezzali e ... Leggi su kronic (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ogni giorno riceviamo notizie riguardantie la sua famiglia. Ma chehala sua ex,? Scopriamolo insieme(Getty)Federico Leonardo Lucia, in arte, è un cantante rap italiano. Da ragazzo ha frequentato il liceo artistico, ma ha abbandonato i suoi studi al quarto anno per dedicarsi alla musica. Nel 2010 ha pubblicato il suo primo mixtape, collaborando con Emis Killa, G. Soave e Maxi B. L’anno seguente è uscito invece il suo album intitolato “Penisola che non c’è”. Il secondo è arrivato nel 2011 e si chiama “Il mio primo disco da venduto”, prodotto dall’etichetta di Gué Pequeno. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi artisti del calibro di Marracash, J Ax, Jake La Furia, Gemitaiz, Max Pezzali e ...

GiovannaVanore : RT @sangiulia18: Giulia balla pure l’Afro?? (coreo di Valentina Vernia POI.) #Amici20 #giuliastabiledeservesbetter - _mandorlina : Dimmi che segui Giulia Valentina senza dirmi che segui Giulia Valentina : UN BASSOTTO CICCIONE UN BASSOTTO CICCI… - Federic52719810 : RT @sangiulia18: Giulia balla pure l’Afro?? (coreo di Valentina Vernia POI.) #Amici20 #giuliastabiledeservesbetter - lauraboom1 : @psychogiu rilancio con: chi non segue Giulia Valentina non ha capito niente ??? - psychogiu : @lauraboom1 Chi non segue Giulia Valentina è una brutta persona -