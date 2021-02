Giulia Salemi al GF Vip | fuori il retroscena del volto della tv | “Le ho sempre detto di no”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 febbraio 2021)si è subito imposta come grande protagonista nella Casa del GF Vip. Entrata in ritardo rispetto agli altri vipponi, l’influencer italo persiana ha trovato l’amore. Da settimane ormai va avanti la sua relazione con Pierpaolo Pretelli, ma negli ultimi giorni sta facendo parlare di sé per le continue discussioni con i coinquilini. Dopo aver praticamente chiuso l’amicizia con Tommaso Zorzi, ha litigato anche con Stefania Orlando. Una lite furiosa scoppiatadopo la puntata di lunedì, quandoha scoperto che Stefania in più occasioni le avrebbe parlato alle spalle. “Abbiamo dormito nello stesso letto per tre mesi, non mi sarei mai aspettata che potessi nominarmi. Mi ha ferito vedere la clip in cui mi deridevi perché ci ero rimasta male per la nomination. Mi hai parlato alle spalle”. (Continua dopo ...