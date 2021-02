Giulia Bongiorno | la Lega punta su di lei | ipotesi poltronissima nel nuovo governo Pd e Forza Italia già in fibrillazione

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Bocche cucite sui ministri. Mario Draghi deciderà da solo, con l'ausilio di Sergio Mattarella. Eppure questo non basta a fermare i partiti che invano chiedono al premier incaricato quanti e quali ministeri toccherà loro. Una cosa su questo toto ministri pare certo: il Partito democratico dovrà accontentarsi. I pronostici di Repubblica affidano ai dem non più di due poltrone. Peccato che in coda siano tre: il vice Andrea Orlando, l'attuale ministro della Cultura Dario Franceschini e quello della Difesa Lorenzo Guerini. E così a Nicola Zingaretti non resterà che scegliere. Più probabile la nomina del capodezione deluscente, il segretario del Pd. Non se la passano meglio i Cinque Stelle. Luigi Di Maio ha già messo le mani avanti per il suo attuale dicastero, gli Esteri. Ma non è escluso che al suo posto possa finirci Stefano ...

... quindi Matteo Salvini per il Carroccio - in pole c'è Giancarlo Giorgetti seguito da Riccardo Molinari, Massimo Garavaglia, Erika Stefani e. Per Italia Viva viene confermato che la ...... quindi Matteo Salvini per il Carroccio - in pole c'è Giancarlo Giorgetti seguito da Riccardo Molinari, Massimo Garavaglia, Erika Stefani e. Per Italia Viva viene confermato che la ...Il nuovo dicastero gestirà 70 miliardi del Recovery. Allo studio anche le quote: almeno il 50% di tecnici. Marta Cartabia resta la candidata numero uno per guidare la Giustizia ...Che ci sia ciascun lo dice, cosa sia nessun lo sa. Non ancora almeno. Si allude naturalmente al ministero per la Transizione ecologica, chiave magica che dovrebbe aprire per Mario Draghi il cuore e il ...