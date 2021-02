Giudice Sportivo | gli squalificati dopo Juventus-Inter e la decisione sulla lite Agnelli-Conte

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Arrivate in mattinata le decisioni delle due semifinali di ritorno di Coppa Italia.

capuanogio : +++ Nel dispositivo del Giudice sportivo non c'è alcuna traccia delle liti tra #Agnelli #Conte #Oriali e #Paratici… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Nessun accenno alla lite Conte-Agnelli nel comunicato del Giudice Sportivo - FBiasin : 'Nel dispositivo del Giudice sportivo su #JuveInter, nessun riferimento alle liti tra #Agnelli, #Conte, #Oriali,… - 44gattdernesto : Il Giudice Sportivo non considera gli screzi tra Conte e Agnelli. La FIGC apre l’inchiesta. Poi si esprimerà anche… - GioGiachetti : RT @FBiasin: 'Nel dispositivo del Giudice sportivo su #JuveInter, nessun riferimento alle liti tra #Agnelli, #Conte, #Oriali, #Paratici'.… -

Immediata la decisione della Procura Federale. Circa un'ora dopo il comunicato del, che non ha fatto alcun cenno ai comportamenti di Agnelli e Conte. Anche Oriali e Paratici nel mirino. Antonio Conte, Inter @Getty "Il Procuratore Federale Giuseppe Chiné ha aperto un'...Nessuna decisione da parte delsulla lite tra Conte e Agnelli nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Negli atti che ilaveva a disposizione (compreso il referto dell'arbitro) non c'era alcuna ...La Procura della Figc si muove sulla lite tra il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e il tecnico dell'Inter, Antonio Conte : il capo ...(Adnkronos) La procura della Figc apre un'inchiesta su Antonio Conte e sui dirigenti della Juventus dopo le scintille in Coppa Italia. Il Procuratore Federale Giuseppe Chiné ha a ...