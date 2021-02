Giornata soleggiata, dal pomeriggio aumento della nuvolosità (Di giovedì 11 febbraio 2021) Occhi puntati al cielo per vedere che tempo che fa, ecco le previsioni del Centro Meteorologico Lombardo a cura Gabriele Galastro. Analisi sinottica Dopo il peggioramento di ieri, nella Giornata odierna avremo tempo inizialmente più stabile ma che andrà a peggiorare a partire dalla sera con un rinforzo generale della ventilazione e con un aumento della nuvolosità. Da venerdì è atteso un netto ricambio d’aria per l’afflusso di aria più fredda proveniente dai Balcani con una sensibile diminuzione delle temperature e con cielo spesso coperto. Tempo più soleggiato a partire da Domenica. Giovedì 11 febbraio 2021 Tempo Previsto: In mattinata possibili nebbie sulla medio-bassa pianura, nei restanti settori tempo soleggiato. Dal pomeriggio sui settori orientali graduale ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Occhi puntati al cielo per vedere che tempo che fa, ecco le previsioni del Centro Meteorologico Lombardo a cura Gabriele Galastro. Analisi sinottica Dopo il peggioramento di ieri, nellaodierna avremo tempo inizialmente più stabile ma che andrà a peggiorare a partire dalla sera con un rinforzo generaleventilazione e con un. Da venerdì è atteso un netto ricambio d’aria per l’afflusso di aria più fredda proveniente dai Balcani con una sensibile diminuzione delle temperature e con cielo spesso coperto. Tempo più soleggiato a partire da Domenica. Giovedì 11 febbraio 2021 Tempo Previsto: In mattinata possibili nebbie sulla medio-bassa pianura, nei restanti settori tempo soleggiato. Dalsui settori orientali graduale ...

