Giornata donne nella scienza | Linda Raimondo | non è una cosa solo da maschi

«La scienza è un luogo bellissimo e c'è posto davvero per tutte e tutti». È sul treno che da Torino la porta a casa dopo la giornata all'università dove frequenta il terzo anno di Fisica. Ed è da lì, che Linda Raimondo, 21 anni, ci racconta la sua passione sfrenata per le stelle e per la scienza. Iniziata con una videochiamata su Skype, a 12 anni, con Margherita Hack a cui ha chiesto una spiegazione sulla meccanica quantistica. E l'ha ricevuta.

