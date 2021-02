Giornata del malato, Fials: "Il pensiero va a pazienti e operatori sanitari vittime del Covid" (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Questa Giornata non è una vuota celebrazione, ma un momento denso di significato a distanza di un anno dall'inizio della pandemia, affinché venga data una particolare attenzione sia alle persone malate, sia a chi si prende cura di loro. E lo fa da lunghi mesi affrontando grandi sacrifici, ma sempre con assoluta abnegazione e soprattutto senza mai mollare la presa. A loro va un pensiero speciale, perchè in tanti hanno vissuto questa tragedia nella doppia veste di chi assiste e di chi si ammala, di chi lotta per salvare vite e di chi si è contagiato facendolo. Non solo, il personale sanitario si è battuto con valore e ha riportato un numero di vittime e feriti come non si era mai visto prima. Una strage silenziosa di 310 medici, 80 infermieri e chissà quanti altri operatori sanitari, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Questanon è una vuota celebrazione, ma un momento denso di significato a distanza di un anno dall'inizio della pandemia, affinché venga data una particolare attenzione sia alle persone malate, sia a chi si prende cura di loro. E lo fa da lunghi mesi affrontando grandi sacrifici, ma sempre con assoluta abnegazione e soprattutto senza mai mollare la presa. A loro va unspeciale, perchè in tanti hanno vissuto questa tragedia nella doppia veste di chi assiste e di chi si ammala, di chi lotta per salvare vite e di chi si è contagiato facendolo. Non solo, il personaleo si è battuto con valore e ha riportato un numero die feriti come non si era mai visto prima. Una strage silenziosa di 310 medici, 80 infermieri e chissà quanti altri, che ...

NicolaPorro : A differenza di altri, oggi ci tengo a celebrare la Giornata del Ricordo per le vittime delle #foibe. E lo voglio f… - matteosalvinimi : Oggi, Giornata Mondiale del Malato, nella celebrazione della Madonna di Lourdes, un pensiero a chi lotta contro la… - ItalyMFA : #10febbraio #GiornodelRicordo Min. @luigidimaio: 'Il ricordo degli italiani, uccisi nelle foibe, internati o costre… - EurosportCare : @paolettopalma Ciao Paolo, grazie per il feedback, ci dispiace molto per questo problema durante il match, per la s… - romasil1 : RT @pubbliprogresso: Oggi ricorre la giornata mondiale del malato che ha come obiettivo quello di riservare una speciale attenzione alle p… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata del Chicago si 'autoproclama' capitale della pizza. E Napoli risponde (con Genny di Gomorra)

... fissato per il 9 febbraio, è la giornata mondiale che ogni anno viene dedicata a uno dei piatti più amati a livello internazionale Tutto è partito da un tweet del profilo ufficiale della città di ...

Sabaf, risultati record nel trimestre. Titolo festeggia

Grande giornata per Sabaf , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,33%, forte della trimestrale da poco annunciata che ha svelato risultati record nel quarto trimestre. Il periodo si è chiuso con ricavi ...

Giornata del Malato. Fnopi: “Infermieri vicini ai malati, ma anche il Ssn soffre, si passi ai fatti” Quotidiano Sanità Con la droga nella tasca del giubbino, arrestato pusher marsicano

Avezzano. Prosegue l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio e di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti da parte delle fiamme gialle di Pescara nelle aree cittadine più sensi ...

Sabaf, risultati record nel trimestre. Titolo festeggia

Grande giornata per Sabaf, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,33%, forte della trimestrale da poco annunciata che ha svelato risultati ...

... fissato per il 9 febbraio, è lamondiale che ogni anno viene dedicata a uno dei piatti più amati a livello internazionale Tutto è partito da un tweetprofilo ufficiale della città di ...Grandeper Sabaf , che sta mettendo a segno un rialzo5,33%, forte della trimestrale da poco annunciata che ha svelato risultati record nel quarto trimestre. Il periodo si è chiuso con ricavi ...Avezzano. Prosegue l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio e di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti da parte delle fiamme gialle di Pescara nelle aree cittadine più sensi ...Grande giornata per Sabaf, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,33%, forte della trimestrale da poco annunciata che ha svelato risultati ...