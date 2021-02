Giornalisti | collaboratore del Tirreno aggredito e minacciato Ast | intervenga il prefetto di Livorno

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana esprimono indignazione e dura condanna per l'episodio di violenza che ha dovuto subire un giovanede Ildi: costretto a cancellare gli appunti dello smartphone dopo un servizio al porto Mediceo da un uomo che, dopo aver dichiarato di essere della polizia, hadi buttarlo in acqua

Bucks__34 : Un incendio ha danneggiato l'auto del giornalista Francesco Scollo a Caltagirone, nel Catanese, collaboratore di Li… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornalisti collaboratore

Fnsi

... criminale fascista, fondatore dell'organizzazione golpista Avanguardia Nazionale e... Tappare la bocca aiè la prima azione che compiono i regimi dittatoriali come quelli che, ...... criminale fascista, fondatore dell' organizzazione golpista Avanguardia Nazionale e... Tappare la bocca aiè la prima azione che compiono i regimi dittatoriali come quelli che,...Pomeriggio 5, una troupe di Barbara D'Urso viene attaccata in diretta: "Avete rotto il ca**o!", ecco cos'è accaduto ...La Guardia di finanza ha notificato il provvedimento. Il lungo elenco di beni acquisiti anche per la vicinanza alle cosche ...