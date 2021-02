Giorgia Meloni: «L’Italia è ostaggio di Pd e M5S che non vincerebbero le elezioni. È inaccettabile» (Di giovedì 11 febbraio 2021) «Penso che se si andasse a votare noi avremmo la maggioranza. Invece si continua tenere il governo ostaggio di una maggioranza che sarà comunque nelle mani del Pd e del M5s. Che, a occhio, non vincerebbero le elezioni. Io spero che comunque Mario Draghi con la sua autorevolezza riesca a imporsi, ma siamo in una Repubblica parlamentare e in Parlamento decideranno Pd, M5s, Leu e Iv». Lo ha detto Giorgia Meloni, ospite a Radio anch’io su Radio Raiuno. Meloni:«Non si può fare e disfare» «Io credo che serva un governo autorevole», ha affermato la leader di FdI. «Ma che abbia anche una maggioranza compatta e non debba cercare ogni volta compromessi. La nostra è una democrazia parlamentare. Questo però non vuol dire che si possono fare e disfare governi, mettendo a capo di questi governi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 febbraio 2021) «Penso che se si andasse a votare noi avremmo la maggioranza. Invece si continua tenere il governodi una maggioranza che sarà comunque nelle mani del Pd e del M5s. Che, a occhio, nonle. Io spero che comunque Mario Draghi con la sua autorevolezza riesca a imporsi, ma siamo in una Repubblica parlamentare e in Parlamento decideranno Pd, M5s, Leu e Iv». Lo ha detto, ospite a Radio anch’io su Radio Raiuno.:«Non si può fare e disfare» «Io credo che serva un governo autorevole», ha affermato la leader di FdI. «Ma che abbia anche una maggioranza compatta e non debba cercare ogni volta compromessi. La nostra è una democrazia parlamentare. Questo però non vuol dire che si possono fare e disfare governi, mettendo a capo di questi governi ...

