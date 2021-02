Giorgetti, Bongiorno, Tajani, Bernini e Gelmini, i nomi del centrodestra in lizza (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Non solo non abbiamo mai parlato di ministri e ministeri, non sappiamo neanche se alla fine saremo in maggioranza...”, allarga le braccia un big leghista. Un po’ di tattica, buona parte di realtà. Nel buio completo, nelle sole mani di Mario Draghi e Sergio Mattarella come da esplicito richiamo all’articolo 92 della Costituzione, con il brivido aggiuntivo del “ci vediamo in Parlamento” che alle orecchie di molti è suonato come “prendere o lasciare”, i partiti si sono svegliati al mattino con un raggio di sole: l’auspicio di una short list di papabili ministri da sottoporre al vaglio di premier incaricato e Quirinale. Al massimo tre opzioni per due scelte, questa pare la piattaforma. Sebbene nella nebbia fitta che circonda l’imminente “governo del presidente” qualcuno ventili scarni colloqui telefonici (o a margine delle consultazioni) di Draghi direttamente con i big dei partiti. E ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Non solo non abbiamo mai parlato di ministri e ministeri, non sappiamo neanche se alla fine saremo in maggioranza...”, allarga le braccia un big leghista. Un po’ di tattica, buona parte di realtà. Nel buio completo, nelle sole mani di Mario Draghi e Sergio Mattarella come da esplicito richiamo all’articolo 92 della Costituzione, con il brivido aggiuntivo del “ci vediamo in Parlamento” che alle orecchie di molti è suonato come “prendere o lasciare”, i partiti si sono svegliati al mattino con un raggio di sole: l’auspicio di una short list di papabili ministri da sottoporre al vaglio di premier incaricato e Quirinale. Al massimo tre opzioni per due scelte, questa pare la piattaforma. Sebbene nella nebbia fitta che circonda l’imminente “governo del presidente” qualcuno ventili scarni colloqui telefonici (o a margine delle consultazioni) di Draghi direttamente con i big dei partiti. E ...

