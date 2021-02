Gina Carano licenziata dalla Lucasfilm per le sue dichiarazioni social (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gina Carano, volto noto della serie tv The Mandalorian, ci è ricascata: l’ultimo post sui social le è costato il licenziamento Gina Carano è al centro di una nuova polemica, che le è costata il licenziamento dalla Lucasfilm. L’attrice, volto noto della serie televisiva The Mandalorian, ha di nuovo postato sui suoi profili social un messaggio il cui contenuto era fortemente discutibile. In un post Instagram, seguito da una storia, poi entrambi cancellati, secondo quanto riportano diversi magazine specializzati, l’attrice avrebbe espresso un paragone tra l’essere repubblicani oggi con l’essere ebreo ai tempi dell’Olocausto. Il testo del post incriminato è il seguente: “Gli ebrei venivano picchiati per le strade, non dai soldati nazisti ma dai loro ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 febbraio 2021), volto noto della serie tv The Mandalorian, ci è ricascata: l’ultimo post suile è costato il licenziamentoè al centro di una nuova polemica, che le è costata il licenziamento. L’attrice, volto noto della serie televisiva The Mandalorian, ha di nuovo postato sui suoi profiliun messaggio il cui contenuto era fortemente discutibile. In un post Instagram, seguito da una storia, poi entrambi cancellati, secondo quanto riportano diversi magazine specializzati, l’attrice avrebbe espresso un paragone tra l’essere repubblicani oggi con l’essere ebreo ai tempi dell’Olocausto. Il testo del post incriminato è il seguente: “Gli ebrei venivano picchiati per le strade, non dai soldati nazisti ma dai loro ...

