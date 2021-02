Gina Carano licenziata da “The Mandalorian” per post “inaccettabili” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gina Carano ha interpretato il ruolo di Cara Dune nella serie The Mandalorian ambientata nell’universo di Star Wars (puoi trovare le prime due stagioni su Disney Plus). L’attrice è stata sollevata da questo incarico a causa di alcuni post sui social network controversi. Dopo la recente decisione della Lucasfilm, è sicuro che non rivedremo l’attrice in The Mandalorian né in futuri progetti dello stesso franchise. Cosa ha fatto Gina Carano? Le polemiche riguardanti l’attrice sono iniziate da un suo post su Twitter contro l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a causa del Covid. In seguito ha postato argomenti in favore alle teorie dei brogli elettorali durante le elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Successivamente si è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021)ha interpretato il ruolo di Cara Dune nella serie Theambientata nell’universo di Star Wars (puoi trovare le prime due stagioni su Disney Plus). L’attrice è stata sollevata da questo incarico a causa di alcunisui social network controversi. Dopo la recente decisione della Lucasfilm, è sicuro che non rivedremo l’attrice in Thené in futuri progetti dello stesso franchise. Cosa ha fatto? Le polemiche riguardanti l’attrice sono iniziate da un suosu Twitter contro l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a causa del Covid. In seguito haato argomenti in favore alle teorie dei brogli elettorali durante le elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Successivamente si è ...

