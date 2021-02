Gina Carano licenziata da 'The Mandalorian': ecco perché (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gina Carano è stata licenziata da Lucasfilm e non comparirà nei prossimi episodi della serie TV 'The Mandalorian': il portavoce della casa di produzione non ha utilizzato mezze parole e ha dichiarato ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021)è statada Lucasfilm e non comparirà nei prossimi episodi della serie TV 'The': il portavoce della casa di produzione non ha utilizzato mezze parole e ha dichiarato ...

MiamiHerald : ‘Mandalorian’ star Gina Carano compares political climate to Nazi Germany on Instagram - marcmalkin : Lucasfilm Fires 'Mandalorian' Star Gina Carano - Variety - seremazzocchii : RT @_Rrose_Selavy: Pedro Pascal unfollowed Gina Carano 30 secondi dopo l'annuncio di Lucasfilm. He was so ready. Erano due anni che non des… - gettasofia : RT @IlPrimatoN: Rimane al suo posto l'attore Pedro Pascal che su Instagram aveva paragonato gli elettori di Trump ai nazisti - Denis_De_La_Fer : RT @IGNitalia: L'attrice Gina Carano, il volto di Cara Dune in #TheMandalorian, è stata licenziata per alcuni suoi post sui social media.… -