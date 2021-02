Gianroberto Casaleggio non ha detto «dovremo per forza accettare di convivere con chi ha causato il male del Paese»

Leggi su facta.news

(Di giovedì 11 febbraio 2021) L’11 febbraio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che contiene una foto di(deceduto nel 2016) e una sua presunta dichiarazione. Il co-fondatore del Movimento 5 stelle e della societàAssociati avrebbe dichiarato: «Verrà un tempo in cuiperdicon chi haildelma lavoreremo affinché tutti possano poi vedere cosa siamo capaci di fare e solo così potremo effettuare il cambiamento». Come avevamo ricostruito in precedenza, questa dichiarazione non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale e in nessun comunicato rilasciato da. Si tratta quindi di un ...