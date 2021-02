GF Vip, tirato in mezzo il figlio di Pierpaolo: lui si dispera e scoppia in lacrime (Di giovedì 11 febbraio 2021) A poche settimane dalla fine del Grande Fratello Vip il clima continua a essere particolarmente teso e, nel corso delle ultime ore, continuano ad arrivare nuove urla dall'esterno della casa rivolte ai concorrenti che stanno portando avanti la loro avventura. In queste ultime ore a finire sotto attacco è stato il giovane Pierpaolo Pretelli protagonista della chiacchieratissima storia d'amore con Giulia Salemi nata proprio all'interno delle mura domestiche del reality show Mediaset. (Continua..) Qualcuno, oggi, si è piazzato fuori dalla casa e ha urlato delle frasi decisamente poco carine rivolte all'ex velino di Striscia tirando in ballo non solo Giulia ma anche il figlio di Pierpaolo. Nel dettaglio, mentre i ragazzi stavano prendendo il sole in giardino, si è sentita una persona che ha iniziato a urlare col megafono: ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 11 febbraio 2021) A poche settimane dalla fine del Grande Fratello Vip il clima continua a essere particolarmente teso e, nel corso delle ultime ore, continuano ad arrivare nuove urla dall'esterno della casa rivolte ai concorrenti che stanno portando avanti la loro avventura. In queste ultime ore a finire sotto attacco è stato il giovanePretelli protagonista della chiacchieratissima storia d'amore con Giulia Salemi nata proprio all'interno delle mura domestiche del reality show Mediaset. (Continua..) Qualcuno, oggi, si è piazzato fuori dalla casa e ha urlato delle frasi decisamente poco carine rivolte all'ex velino di Striscia tirando in ballo non solo Giulia ma anche ildi. Nel dettaglio, mentre i ragazzi stavano prendendo il sole in giardino, si è sentita una persona che ha iniziato a urlare col megafono: ...

