GF Vip, Pierpaolo sbotta contro Giulia. Il motivo? La gelosia… (Video) (Di giovedì 11 febbraio 2021) Pierpaolo è geloso di Andrea Zenga e sbotta contro la fidanzata Giulia Salemi Pierpaolo ha ammesso di essere innamorato di Giulia. I due sono fidanzati da dicembre scorso, da quando durante un gioco organizzato dal Gf si sono baciati per la prima volta sotto al vischio. Da quel momento non si sono più separati e vivono la loro storia all’interno della casa di Cinecittà facendo progetti per il futuro. Una storia molto chiacchierata la loro tra chi non credeva ai sentimenti dei due ragazzi e chi invece li appoggia. I primi ad andare contro la loro storia, e poi si sono ricreduti, erano stati i familiari dell’ex velino. Ma oggi i coinquilini stavano chiacchierando e Pierpaolo non ha sopportato alcuni apprezzamenti di Giulia per Andrea ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 febbraio 2021)è geloso di Andrea Zenga ela fidanzataSalemiha ammesso di essere innamorato di. I due sono fidanzati da dicembre scorso, da quando durante un gioco organizzato dal Gf si sono baciati per la prima volta sotto al vischio. Da quel momento non si sono più separati e vivono la loro storia all’interno della casa di Cinecittà facendo progetti per il futuro. Una storia molto chiacchierata la loro tra chi non credeva ai sentimenti dei due ragazzi e chi invece li appoggia. I primi ad andarela loro storia, e poi si sono ricreduti, erano stati i familiari dell’ex velino. Ma oggi i coinquilini stavano chiacchierando enon ha sopportato alcuni apprezzamenti diper Andrea ...

infoitcultura : GF Vip, Pierpaolo Pretelli momento no: un messaggio lo manda in crisi - vip_erella : @ciaoosonochiara Che non aveva capito che Pierpaolo stava male e lui non può incolparla - vip_erella : Giulia sta dicendo che non può capire sempre quando Pierpaolo sta male ma quando glielo diceva Stefania allora è un… - Giuliet10038261 : RT @Giuliet10038261: COMUNICO CHE NEL PROGRAMMA GF VIP NON VENGONO MAI INQUADRATI E CENSURATI DUE CONCORRENTI GIULIA SALEMI E PIERPAOLO PRE… - vip_erella : RT @ssscarolina8: Stefania riguardo la nomination di Pierpaolo:”no ma è giusto, il rapporto umano non cambia, ho apprezzato” Signori si nas… -