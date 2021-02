GF Vip, Maria Teresa Ruta e la frecciatina per Lorella Cuccarini: ‘Non vorrei incontrarla al supermercato’ (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella faida sempre in piedi tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi è ormai entrata a gamba tesa da tempo anche Maria Teresa Ruta. L’ex giornalista sportiva e conduttrice tv, infatti, dalla casa del Grande Fratello Vip ha espresso parole non proprio d’amore per la collega. Ma cosa avrà detto di preciso? C’entrerà qualcosa di personale? LEGGI ANCHE — Selvaggia Roma torna al GF Vip: quel commento su Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi divide i fan Maria Teresa Ruta entra a sorpresa a gamba tesa contro Lorella Cuccarini, rivelando di non volerla incontrare nemmeno al supermercato. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, ... Leggi su funweek (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella faida sempre in piedi trae Heather Parisi è ormai entrata a gamba tesa da tempo anche. L’ex giornalista sportiva e conduttrice tv, infatti, dalla casa del Grande Fratello Vip ha espresso parole non proprio d’amore per la collega. Ma cosa avrà detto di preciso? C’entrerà qualcosa di personale? LEGGI ANCHE — Selvaggia Roma torna al GF Vip: quel commento sue Giulia Salemi divide i fanentra a sorpresa a gamba tesa contro, rivelando di non volerla incontrare nemmeno al supermercato. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, ...

