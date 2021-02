GF Vip Maria Teresa Ruta | Baccini arrabbiato | “È una violenza”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il cantante ha ricevuto numerose critiche per come ha trattato la concorrente del reality di Signorini e ha deciso di chiarire ancora una volta questo finto gossip L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Notiziedi_it : “Grande Fratello Vip”, intervista esclusiva a Filippo Nardi: “Maria Teresa Ruta è molto furba ed è alla costante ri… - allegrimarco9 : RT @fanpage: Dopo il suo intervento al GF VIP, Francesco Baccini parla sui social. Il durissimo sfogo contro Maria Teresa Ruta #gfvip https… - candidapederza1 : C'è chi può e chi... Je piacerebbe.... #tzvip - fanpage : Dopo il suo intervento al GF VIP, Francesco Baccini parla sui social. Il durissimo sfogo contro Maria Teresa Ruta… - zazoomblog : GF Vip Maria Teresa Ruta e la frecciatina per Lorella Cuccarini: ‘Non vorrei incontrarla al supermercato’ - #Maria… -

Ospite della trasmissione radiofonica Turchesando, Francesco Oppini ha commentato le ultime vicende del Grande Fratelloche hanno visto protagonistiTeresa Ruta e Tommaso Zorzi . A grande sorpresa, l'ex gieffino ha criticato la conduttrice sottolineando i suoi comportamenti poco chiari e sinceri. Francesco ...Il cantante ha ricevuto numerose critiche per come ha trattato la concorrente del reality di Signorini e ha deciso di chiarire ancora una volta questo finto gossipVenerdì 12 febbraio la nuova puntata serale del GF Vip su Canale 5: prevista una nuova eliminazione, in nomination c'è anche De Grenet.Critiche e polemiche contro Francesco Baccini dopo l'incontro con Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip, il cantante si è sfogato sui social.