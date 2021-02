GF Vip, Guenda Goria sui flirt di Maria Teresa Ruta: “Mia madre non è una Santa” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Guenda Goria dice che la madre non ha l’aureola in testa Lunedì sera, nel nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 Maria Teresa Ruta ha avuto un confronto con il cantante Francesco Baccini, con il quale avrebbe avuto un flirt. Dopo l’attore transalpino Alain Delon e il principe Alberto di Monaco, nella puntata dell’8 febbraio 2021 è toccato al famoso cantautore. Ospite a GF Vip Party, l’ex gieffina Guenda Goria, nonché figlia della giornalista, ha detto la sua sulle ultime confessione della donna in merito al suo passato amoroso. La ragazza ha ammesso che nella sua famiglia i flirt di certo non mancano, e scherzando ha detto: “Mio padre sembrava il più ‘demoniaco’, io anche non sono stata ineccepibile, il fatto che ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 11 febbraio 2021)dice che lanon ha l’aureola in testa Lunedì sera, nel nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5ha avuto un confronto con il cantante Francesco Baccini, con il quale avrebbe avuto un. Dopo l’attore transalpino Alain Delon e il principe Alberto di Monaco, nella puntata dell’8 febbraio 2021 è toccato al famoso cantautore. Ospite a GF Vip Party, l’ex gieffina, nonché figlia della giornalista, ha detto la sua sulle ultime confessione della donna in merito al suo passato amoroso. La ragazza ha ammesso che nella sua famiglia idi certo non mancano, e scherzando ha detto: “Mio padre sembrava il più ‘demoniaco’, io anche non sono stata ineccepibile, il fatto che ...

