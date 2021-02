GF Vip, ex concorrente sbarca nel mondo del cinema: pubblico incredulo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una piacevole sorpresa arriva da un’ex concorrente del GF Vip pronta a sbarcare sul grande schermo con il regista Enzo Castellari Selvaggia Roma è pronta ad approdare sul grande schermo dopo l’esperienza al GF Vip. All’interno della casa aveva espresso il desiderio di poter recitare in un film e coronare un sogno che aveva da L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una piacevole sorpresa arriva da un’exdel GF Vip pronta are sul grande schermo con il regista Enzo Castellari Selvaggia Roma è pronta ad approdare sul grande schermo dopo l’esperienza al GF Vip. All’interno della casa aveva espresso il desiderio di poter recitare in un film e coronare un sogno che aveva da L'articolo proviene da Inews.it.

always_1325 : RT @ale_dopamina: Primo in Italia ???? Terzo nel mondo ?? È nata una stella ?? Non vorrei essere nei panni di un qualsiasi concorrente del p… - adorevcoffee : RT @ale_dopamina: Primo in Italia ???? Terzo nel mondo ?? È nata una stella ?? Non vorrei essere nei panni di un qualsiasi concorrente del p… - SofiaGaris : RT @ale_dopamina: Primo in Italia ???? Terzo nel mondo ?? È nata una stella ?? Non vorrei essere nei panni di un qualsiasi concorrente del p… - ale_dopamina : Primo in Italia ???? Terzo nel mondo ?? È nata una stella ?? Non vorrei essere nei panni di un qualsiasi concorrente… - shesmyqueenelsa : RT @GirovagaC: Tommaso non ha mai detto niente di cattivo che offendesse alcun concorrente come persona. MAI. A lui è stato detto di tutto.… -