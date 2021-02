GF Vip, clamoroso gesto di Tommaso per Dayane: i concorrenti spiazzati, quanta emozione! (Di giovedì 11 febbraio 2021) GF Vip, nella diretta di ieri sera c’è stato un clamoroso gesto di Tommaso per Dayane: concorrenti spiazzati per l’emozionante momento. Il Grande Fratello Vip sta riscontrando un successo incredibile, quest’edizione sembrerebbe essere una delle più seguite degli ultimi tempi, e soprattutto la più lunga. Infatti, il reality doveva trovare fine a dicembre, ma ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 11 febbraio 2021) GF Vip, nella diretta di ieri sera c’è stato undiperper l’emozionante momento. Il Grande Fratello Vip sta riscontrando un successo incredibile, quest’edizione sembrerebbe essere una delle più seguite degli ultimi tempi, e soprattutto la più lunga. Infatti, il reality doveva trovare fine a dicembre, ma ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

infoitcultura : GF Vip, “Zenga è pazzo di te”: clamoroso, nuovo amore in arrivo? - infoitcultura : GF Vip, il clamoroso gesto di Pierpaolo per Giulia: nessuno se lo aspettava - zazoomblog : GF Vip “Zenga è pazzo di te”: clamoroso nuovo amore in arrivo? - #“Zenga #pazzo #clamoroso #nuovo - infoitcultura : Cantante mascherato, 'mi sembra indelicato'. Milly Carlucci costretta a fermare tutto: amorazzi vip, gossip clamoro… - rudy_matrix : “E se il Grande Fratello Vip non chiudesse mai?” E se invece fossero in attesa del clamoroso ritorno di Rocco? (no… -