GF Vip, al Late Show Maria Teresa Ruta non si tiene: la frecciatina a Lorella Cuccarini (Di giovedì 11 febbraio 2021) Continuano a far discutere le parole pronunciate da Maria Teresa Ruta e alla luce di quanto accaduto con il cantante Francesco Baccini nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Ora ogni frase della conduttrice sembra avere un peso specifico all’interno della Casa più spiata d’Italia e ogni sua esternazione passa accuratamente al vaglio dell’orecchio del pubblico che non ha mancato di sentire l’ultimo commento su una collega della Ruta, Lorella Cuccarini. Maria Teresa Ruta “vittima” del Late Show di Tommaso Zorzi Il TZ Late Show di Tommaso Zorzi ben si presta a tirare fuori i segreti più inconfessabili degli inquilini del Grande Fratello Vip. ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Continuano a far discutere le parole pronunciate dae alla luce di quanto accaduto con il cantante Francesco Baccini nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Ora ogni frase della conduttrice sembra avere un peso specifico all’interno della Casa più spiata d’Italia e ogni sua esternazione passa accuratamente al vaglio dell’orecchio del pubblico che non ha mancato di sentire l’ultimo commento su una collega della“vittima” deldi Tommaso Zorzi Il TZdi Tommaso Zorzi ben si presta a tirare fuori i segreti più inconfessabili degli inquilini del Grande Fratello Vip. ...

Valenti50518724 : GF Late Show: Seconda puntata - Grande Fratello VIP | GFVIP 5: - b87771977 : OGGI TUTTI PARLANO DI TOMMASO ZORZI E IL SUO #TZLATESHOW #tzvip - infoitcultura : GF Vip: Tommaso Zorzi conduce il “TZ Late show”, in diretta su Mediaset Extra | Video Mediaset - supermalaxx : - IndiaMarino4 : RT @Elena31305: Per chi dice che il merito non è di Tommaso perché lo hanno visto tutti i fandom: Domenica vip-> idea del GF condotto da Gi… -