GF Vip 5, Pierpaolo geloso di Giulia e Zenga. Lei: «Sei fuori strada, ti stai facendo un film!» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi - US Endemol Shine All’inizio erano rose e fiori, ora invece il rapporto tra Pierpaolo e Giulia è spesso costellato da liti e incomprensioni. A far rimanere male Pierpaolo, ieri sera, sono state delle ‘occhiate’ che la Salemi avrebbe rivolto ad Andrea Zenga e che l’ex velino non avrebbe gradito. Pretelli rivendica da parte sua un atteggiamento in questo senso più rispettoso, quando ad esempio gli ‘passano davanti’ le altre coinquiline: “Quando anche passa magari Dayane io mi giro e neanche guardo. Poi giocare su ste cose neanche mi va, basta. Non mi va neanche di parlarne, Giulia (…) Mi dà fastidio, finché si gioca sì… poi quando è così no. Questo gioco così no” esclama infastidito Pretelli senza nominare il gieffino né tantomeno ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 11 febbraio 2021)Pretelli eSalemi - US Endemol Shine All’inizio erano rose e fiori, ora invece il rapporto traè spesso costellato da liti e incomprensioni. A far rimanere male, ieri sera, sono state delle ‘occhiate’ che la Salemi avrebbe rivolto ad Andreae che l’ex velino non avrebbe gradito. Pretelli rivendica da parte sua un atteggiamento in questo senso più rispettoso, quando ad esempio gli ‘passano davanti’ le altre coinquiline: “Quando anche passa magari Dayane io mi giro e neanche guardo. Poi giocare su ste cose neanche mi va, basta. Non mi va neanche di parlarne,(…) Mi dà fastidio, finché si gioca sì… poi quando è così no. Questo gioco così no” esclama infastidito Pretelli senza nominare il gieffino né tantomeno ...

