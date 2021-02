Gentiloni: “Fiducia in Draghi. Economia a livelli pre crisi già nel 2022” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “E’ molto importante che il governo che si formerà, se avrà la Fiducia del Parlamento, vada nella direzione giusta” per quanto riguarda il piano di ripresa e di resilienza, necessario ad accedere alle risorse della Recovery and Resilience Facility, cuore di Next Generation Eu. “Io ho piena Fiducia che l’esperienza, le idee e la capacità del presidente del Consiglio incaricato possano dare sicuramente un contributo ad un governo efficiente ed europeista”. Lo sottolinea il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, in videoconferenza stampa a Bruxelles. “La decisione sul piano italiano di ripresa e di resilienza – risponde – non spetta a noi, ma alle autorità italiane e al governo italiano, quando sarà insediato. Certamente noi nelle scorse settimane abbiamo da un lato segnalato che le prime bozze del piano ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 febbraio 2021) “E’ molto importante che il governo che si formerà, se avrà ladel Parlamento, vada nella direzione giusta” per quanto riguarda il piano di ripresa e di resilienza, necessario ad accedere alle risorse della Recovery and Resilience Facility, cuore di Next Generation Eu. “Io ho pienache l’esperienza, le idee e la capacità del presidente del Consiglio incaricato possano dare sicuramente un contributo ad un governo efficiente ed europeista”. Lo sottolinea il commissario europeo all’Paolo, in videoconferenza stampa a Bruxelles. “La decisione sul piano italiano di ripresa e di resilienza – risponde – non spetta a noi, ma alle autorità italiane e al governo italiano, quando sarà insediato. Certamente noi nelle scorse settimane abbiamo da un lato segnalato che le prime bozze del piano ...

