Genoa | Perin dopo aver alzato un muro pensa alla Nazionale

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La svolta l'ha data mister Davide Brdini alma le mani di Mattiasono ildel Grifone che subisce meno gol. Il portiere che toccherà le 200 presenze con questa maglia, con cui esordì in A quasi dieci anni fa, appena diciottenne, ha parlatoGazzetta dello Sport:Il suo rendimento è cresciuto in proporzione. Sta facendo di nuovo un pensierino all’azzurro?«Il c.t. mi conosce… Ed io, se non avessi questa speranza, con la voglia di tornare in, non potrei essere un portiere così competitivo. Certo, so bene quanto sia difficile, visto che ho perso un po’ di terreno nelle gerarchie negli ultimi due anni, quando avevo giocato poco anche a causa di un infortunio, però è giusto che sia così. Devo lavorare più degli altri se vorròe una ...