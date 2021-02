Genoa | Perin | «Ballardini ci ha chiesto di sacrificarci l’uno per l’altro»

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Mattiaracconta com’è nato il grande momento di forma deldi Davidee rivela di pensare alla convocazione per l’Europeo Il portiere delMattia, alla vigilia della sua 200esima presenza in rossoblu, ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dello stato fi forma della squadra di Davide– «E’ bello prima della partita guardare negli occhi i compagni e capire che noi tutti siamo disposti aper. Non a caso poi i risultati si vedono. Questo è esattamente quello che ci ha». NAZIONALE – «Il CT mi conosce e se io non avessi questa speranza, con la voglia di tornare ...

