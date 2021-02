Gazzelle nasconde copie di “Ok” in cassette antincendio

(Di giovedì 11 febbraio 2021) A Milanoledi “Ok” in: i fortunati che hanno trovato il disco lo ascolteranno in anteprima Le strade di Milano sono state ‘invase’ dalla musica di. Il cantautore ha regalato ai fan alcunedel suo nuovo disco ‘Ok’, in versione vinile,ndole dentro curiosesparse per tutto il capoluogo… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Gazzelle nasconde

Diregiovani

Mancano tre giorni al lancio del nuovo album di, Ok , in arrivo venerdì 12 febbraio per Artist First . Per il lancio è stata ideata una campagna pubblicitaria molto particolare che ha permesso ad alcuni fan nella città di Milano di ...ha regalato ai fan alcune copie del suo nuovo disco 'Ok', in versione vinile, nascondendole dentro curiose cassette antincendio a MilanoA Milano Gazzelle nasconde le copie di “Ok” in cassette antincendio: i fortunati che hanno trovato il disco lo ascolteranno in anteprima Le strade di Milano sono state ‘invase’ dalla musica di Gazzell ...È online la nuova edizione del GrMusica di diregiovani.it. Nel Gr di oggi: Mecna, Gazzelle, The Weeknd, Sfera Ebbasta, GionnyScandal, Bts ...